Très, très gros coup pour Remco Evenepoel jeudi. Le Belge de la formation Quick-Step Alpha Vinyl a signé l'excellente opération de la journée en s'imposant au terme de la 3e étape, qui séparait Gol et le sommet du Stavsro sur 175,8km, pour reprendre ainsi le maillot orange de leader du classement général, qu'il avait cédé mercredi au Britannique Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers). Evenepoel a devancé Jay Vine (Alpecin-Fenix) après une arrivée en solitaire.

Ad

Vainqueur de la première étape mardi, le Belge a repris les commandes de la course après avoir dominé tous ses concurrents dans l'ultime ascension, dont Jay Vine donc, deuxième à 27 seconde, et l'autre Australien, Luke Plapp (INEOS-Grenadiers), 3e à 1'05. Le Norvégien Tobias Halland Johannessen, leader au départ de l'étape-reine de l'épreuve, a terminé 4e à 1'21 et se retrouve 4e du général à 1'30 d'Evenepoel.

Tour de Norvège Evenepoel s'impose en solitaire sur la 3e étape IL Y A 38 MINUTES

Le coureur de 22 ans, vainqueur du dernier Liège-Bastogne-Liège en avril, est parvenu à lâcher Vine et Plapp, ses deux derniers compagnons d'échappée, à cinq kilomètres du sommet. Le Tour de Norvège se termine dimanche à Stavanger au terme de trois dernières étapes a priori favorables aux puncheurs et aux sprinteurs. Celle de vendredi conduira les coureurs de Hovden à Kristiansand (232 km).

Tour de Norvège Hayter remporte un sprint de costauds, Johannessen nouveau leader HIER À 17:47