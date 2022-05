Le plus rapide ce vendredi, Marco Haller a remporté au sprint la quatrième étape du Tour de Norvège courue sur 232 kilomètres entre Hovden et Kristiansand, la plus longue de l'épreuve, sans effet majeur sur le classement général toujours dominé par Remco Evenepoel. Le coureur autrichien de la Bora-Hangsrohe, qui est âgé de 31 ans, a lancé son sprint à 350 mètres de l'arrivée et a résisté au retour d'Ethan Vernon (Quick-Step) et du favori Alexander Kristoff (Intermarché Wanty-Gobert), afin de signer sa première victoire professionnelle depuis son titre de champion d'Autriche en 2015.

Cette longue étape est restée calme malgré un circuit propice aux attaques, avec deux tours de dix kilomètres et l'ascension du Gimlekollen (1 km à 6%). Le peloton est revenu sur le dernier échappé, le Belge Kamiel Bonneu (Sport-Vlandeeren Baloise), à onze kilomètres de la ligne et personne n'a fait de différence par la suite. Au classement général, Remco Evenepoel n'a pas été inquiété. Le jeune Belge portera le maillot de leader samedi lors de l'avant-dernière étape entre Flekkefjord et Sandnes (182 km), sur un parcours susceptible de convenir aux baroudeurs avec une ascension de deuxième catégorie à quarante kilomètres de l'arrivée.

Classement de la 4e étape:

1. Marco Haller (AUT/BOR) en 5h 02:21

2. Ethan Vernon (ANG/QST) m.t.

3. Alexander Kristoff (NOR/IWG) m.t.

4. Tom Van Asbroeck (BEL/IPT) m.t.

5. Mike Teunissen (NED/TJV) m.t.

Classement général à l'issue de la 4e étape:

1. Remco Evenepoel (BEL/QST) 16 h 56:56.

2. Jay Vine (AUS/Alpecin) à 46.

3. Luke Plapp (AUS/INE) à 1:24.

4. Tobias Halland Johannessen (NOR/UNO) à 1:30.

5. Tao Geoghean Hart (ANG/IGD) à 2:21.

