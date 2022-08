Le Colombien Sergio Higuita a remporté la 3e étape du Tour de Pologne disputée lundi sur 237,9 kilomètres entre Krasnik et Przemysl où il a ravi le maillot jaune de leader au Norvégien Jonas Abrahamsen. Au sommet d'une montée longue de trois kilomètres, Higuita a devancé l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) et le Belge Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Le premier Français, Quentin Pacher (Groupama-FDJ) a pris la 5e place, dans le même temps, au sein d'un groupe de cadors de 13 coureurs, parmi lesquels figurait notamment Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Le grimpeur de la formation Bora-Hansgrohe qui a décroché le 9e succès de sa carrière, s'est ainsi offert un joli cadeau pour son 25e anniversaire, complétant un palmarès qui mentionne déjà un succès final au dernier Tour de Catalogne et une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne 2019. Le champion de Colombie sur route en titre s'est imposé au terme d'un final très accidenté et favorable aux puncheurs avec ses trois difficultés de deuxième et troisième catégories et une arrivée jugée au sommet d'une côte présentant des passages à 15%.

Cette troisième étape a été marquée par la longue échappée de cinq coureurs qui ont réussi à prendre jusqu'à sept minutes d'avance sur le peloton. Ces attaquants ont été repris par un groupe d'une quarantaine d'hommes dans l'avant-dernière difficulté du jour. Un groupe de treize coureurs s'est ensuite isolé pour disputer la victoire.

Mardi, les coureurs s'affronteront lors de la 4e étape longue de 179,4 kilomètres entre Lesko et Sanok.

