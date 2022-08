Ad

Malgré une tentative d'échappée d'Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) et de Nans Peters (AG2R-Citroën) dans le circuit final visitant les rues de Cracovie, les équipes de sprinters n'ont pas tremblé et le peloton s'est présenté groupé dans la ligne droite finale. Une aubaine pour Arnaud Démare, frustré par sa deuxième place lors de la cinquième étape mercredi et qui a pris sa revanche en s'imposant nettement pour confirmer son maillot blanc de vainqueur du classement par points.

Cavagna sixième au général

De son côté, Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) a terminé premier du classement général. Le Britannique s'était emparé du maillot jaune de leader lors de l'avant-dernière étape, jeudi. Au palmarès de cette épreuve classée World Tour, il succède à Joao Almeida (UAE Emirates). Le premier Français, Rémi Cavagna (Quick-Step - Alpha Vinyl), termine sixième à 31 secondes. (Avec AFP)

