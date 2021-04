Cyclisme

Pellaud: "Fantastique d'attaquer la boucle romande chez moi avec la croix blanche sur le dos"

TOUR DE ROMANDIE - Dès mardi, se lance le Tour de Romandie, une course toute particulière pour Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), invité de Bistrot Vélo cette semaine. Le Suisse sera le local de cette boucle romande et fera tout pour briller avec sa sélection helvète. Bistrot Vélo est une émission à retrouver tous les lundis en live sur Facebook et Eurosport.fr.

00:03:03, il y a une heure