Les Slovènes au rendez-vous

L’édition 2021 arrive à point nommé pour les coureurs slovènes tant ils dominent le cyclisme mondial à l’heure actuelle. En septembre dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) et Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) se sont livré un duel dantesque sur les routes du Tour du France, à l’issue duquel le premier a remporté le maillot jaune. Avec 2 coureurs sur les 2 plus hautes marches du podium, c’est un euphémisme de dire que la Slovénie a marqué les esprits. Roglič a déjà remporté 2 fois le Tour de Slovénie (en 2015 et 2018). Pogačar, qui sera présent cette année, aura lui aussi à cœur d’inscrire son nom au palmarès de la course.

Une course UCI Pro Series

Jusqu’en 2019, le Tour de Slovénie faisait partie de l’UCI Europe Tour. En 2020, il a été intégré à l’UCI Pro Series, le 2e échelon du circuit mondial. Malheureusement, la pandémie a forcé les organisateurs à revoir leurs plans. Lors de la victoire de l’Italien Diego Ulissi il y a deux ans, la course a été suivie par plus de 10 millions de personnes dans le monde. Cette année, des équipes d’envergure mondiale seront au départ, comme l’UAE Team Emirates de Tadej Pogačar ou bien les Kazakhs d’Astana — Premier Tech.

Des paysages à couper le souffle

La Slovénie est une destination touristique très prisée, avec des paysages de carte postale. Cette année, les coureurs longeront la mer Adriatique, jusqu’à la plaine de Pannonie, en passant par les Alpes. Si vous êtes friands de grands espaces, de côtes escarpées ou d’horizons montagneux, vous serez séduit. Pour les amoureux de la culture, la course sera l’occasion de visiter les villes historiques de Celje et de Ptuj, sans oublier la capitale Ljubjana.

Une intense bataille pour le maillot vert

Il y a quelques années, le slogan de la course était "Battez-vous pour le vert". Ceci fait bien entendu référence à la couleur du maillot porté par le leader de la course. Mais ce slogan est aussi à prendre au sens figuré, car le pays est en pointe en ce qui concerne la défense de l’environnement et le développement durable. Cette année, la course passera par 9 destinations classées « Slovénie Verte » par l’office du tourisme national, une occasion unique pour les téléspectateurs de découvrir les merveilles que recèle ce petit pays des Balkans.

Une date incontournable pour le cyclisme slovène

Le Tour de Slovénie est né en 1993, deux ans seulement après l’indépendance du pays. La première édition a été organisée à l’initiative du club cycliste de Novo Mesto, une ville située au sud-est du pays, sur la rivière Krka. Depuis lors, l’arrivée de la dernière étape se fait traditionnellement à Novo Mesto. Cette année encore, pour la 24e fois en 26e édition, le vainqueur sera couronné dans la capitale de Basse Carnicole le dimanche 13 juin.

