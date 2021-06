Aujourd'hui (samedi), le plan est d'abandonner la course parce que son bébé est attendu, normalement, lundi" dixit Patrick Lefevere, manager général de Deceuninck-Quick Step, la formation du puncheur français. Il y a des priorités dans la vie. Et dans les jours à venir, ce n’est probablement pas au cyclisme que Julian Alaphilippe va le plus penser. "(samedi)," dixit Patrick Lefevere, manager général de Deceuninck-Quick Step, la formation du puncheur français. Des propos rapportés par nos confrères de L’Equipe, qui citent le Het Nieuwsblad , et laissent entendre qu’Alaphilippe ne se présentera pas au départ de la 7e étape du Tour de Suisse, un chrono de 23,2 km prévu ce samedi entre Disentis Sedrun et Andermatt.

Après six jours de course (sur huit), Alaphilippe est 4e du classement général, à 53 secondes de Richard Carapaz, qui porte le maillot jaune pour l’équipe INEOS Grenadiers. Le champion du monde a réalisé beaucoup d’efforts depuis le début de l’épreuve, dont il a tutoyé le sommet (2e à 1" du leader au soir des 2e, 3e et 4e étapes). Mais sans parvenir à décrocher un bouquet. Rien de préoccupant selon notre consultant Nicolas Fritsch, qui évoquait lors de sa chronique hebdomadaire une course helvète abordée en mode préparation. Théorie depuis corroborée par Lefevere.

"Julian n'était pas à la hauteur de Mathieu van der Poel dans les premières étapes, mais je ne suis pas très inquiet, détaille ainsi le boss de Deceuninck-Quick Step. Si le Tour commençait demain, il aurait un problème, mais nous avons encore deux semaines." Le parallèle avec la Grande Boucle réalisée par Alaphilippe l’an passé est prégnant : "Je vois Julian courir en Suisse comme il l'a fait au Tour de France l'année dernière. Débridé, guidé par l'instinct, mais toujours à fond. L'année dernière, le Tour avait été sa préparation pour le Championnat du monde. La Suisse a été sa préparation pour le Tour." Une préparation qui s’est donc probablement achevée vendredi soir, jour de ses 29 ans.

Sur son compte Twitter, Julian Alaphilippe a fait un message de remerciements, destiné aux personnes qui lui ont souhaité un bel anniversaire, et a ajouté : "Je ne tiens plus en place à quelques jours de rencontrer notre bébé." Sa compagne Marion Rousse a quant à elle publié sur Instagram : "Bon anniversaire à mon amour, meilleur ami, binôme et papa de notre petite tornade à venir."

