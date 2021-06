Richard Carapaz a marqué son territoire : la montagne, c’est chez lui. Entre Gstaad et Loèche-les-Bains, lors de la cinquième étape du Tour de Suisse, le grimpeur équatorien n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Aérien dans la dernière montée, il a placé une seule attaque qui a suffi à sortir tout le monde de sa roue. Après avoir repris Jakob Fuglsang (Astana), parti un peu plus tôt à l’avant, Carapaz l’a réglé au sprint et endosse du même coup le maillot jaune de leader.

Julian Alaphilippe, deuxième du classement général ce matin, s’est montré trop juste dans la dernière ascension de la journée (4 kilomètres à 7% de moyenne). Le Français est arrivé 39 secondes après le vainqueur du jour, dans un groupe de poursuivants comprenant notamment Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Rigoberto Uran (EF Education – Nippo) ou Michael Woods (Israël Start-Up Nation). Surtout, le champion du monde a semblé plusieurs fois à la rupture, incapable de répondre à l’offensive de Carapaz ou plus tard d’attaquer à son tour.

