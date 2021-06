Cyclisme

Tour de Suisse : Carapaz a coiffé Fuglsang au poteau pour s'adjuger l'étape et le maillot jaune !

TOUR DE SUISSE - Il a attendu jusqu'aux derniers mètres pour faire son effort et démarrer son sprint, mais Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) a été plus fort que son vis-à-vis Jakob Fuglsang (Astana) sur cette 5e étape. L'Equatorien a franchi d'une roue la ligne d'arrivée devant le Danois, pour s'adjuger l'étape et le maillot de leader ! Son arrivée en vidéo.

00:01:50, il y a 40 minutes