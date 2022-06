Cyclisme

Evenepoel et Fuglsang remuants, Pinot et Martinez un peu courts : le résumé de la 1re étape du Tour de Suisse en vidéo

TOUR DE SUISSE - La surprise du chef. Stephen Williams (Bahrain-Victorious) l'a emporté, dimanche, à Küsnacht. Mais avant que le coureur britannique de 26 ans ne décroche son plus grand succès, les favoris que sont Remco Evenepoel et Jakob Fuglsang ont secoué le peloton, dans le final. Daniel Martinez et Thibaut Pinot ont alors été distancés, 51" de perdues à la clef. Résumé vidéo de la 1re étape.

00:02:57, il y a une heure