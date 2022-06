A 23 ans, Andreas Leknessund (DSM) a ouvert son palmarès dans le World Tour. Ce lundi, le Scandinave, qui s'était auparavant imposé à deux reprises lors du championnat de Norvège, a remporté la deuxième étape du Tour de Suisse à Aesch, près de Bâle. Andreas Leknessund a été rescapé d'une échappée lancée à plus de 170 kilomètres de l'arrivée. Il a devancé de 38 secondes le peloton dominé par Alberto Bettiol... qui a levé les bras sur la ligne en croyant avoir gagné.

Après avoir été un temps leader virtuel du classement général, Andreas Leknessund n'a finalement pas réussi à déloger Stephen Williams (Bahrain Victorious) à l'issue de cette étape vallonnée de 198 kilomètres. Le Norvégien est désormais quatrième à sept secondes du coureur britannique. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe, à quatre secondes) et Andreas Kron (Lotto Soudal, à six secondes) complètent le podium du général. A 34 secondes, on retrouve Clément Berthet (18e, AG2R Citroën). Thibaut Pinot (Groupama–FDJ) est 36e à 1'01.

Mardi, la troisième étape est programmée sur 177 kilomètres entre Aesch et Granges sur un parcours favorable aux sprinteurs.

