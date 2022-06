Cyclisme

Tour de Suisse - Thibaut Pinot après sa victoire : "Je suis confiant pour le Tour"

TOUR DE SUISSE - Deux mois après son étape remportée au Tour des Alpes, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s'est offert un deuxième succès cette saison, samedi lors de la 7e et avant-dernière étape du Tour de Suisse. Le Français explique toute la difficulté qu'il a eue pour sortir du peloton et remporter cette étape. Et il se projette sur le Tour de France après ce nouveau succès.

00:03:27, il y a une heure