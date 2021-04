Cyclisme

Tour de Turquie : Sur place et sur le dos, un drôle de spectateur fait le show sur la 3e étape

TOUR DE TURQUIE - Cette édition 2021 est décidément celle de toutes les surprises. Si Cavendish fait beaucoup parler de lui sur la course turque avec deux victoires épiques après plus de 1359 jours sans victoire, un spectateur a également eu son moment de gloire sur la 3e étape, disputée entre Beysehir et Alanya.

00:00:36, il y a 31 minutes