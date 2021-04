Inarrêtable Mark Cavendish ! Après deux succès lors des deux dernières étapes du Tour de Turquie, le Britannique (Deceuninck-Quick Step) s'est imposé lors de la quatrième, ce mercredi, devant le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-WB). Une victoire lors d'un sprint marqué par une très grosse chute de plusieurs coureurs dans les barrières de sécurité à quelques mètres de la ligne d'arrivée.

Au classement général, Cavendish, lui, creuse un peu plus l'écart avec ses poursuivant. Mais c'est surtout pour sa confiance que cette série de trois victoires fait un grand bien, au-delà d'une victoire finale qu'il assure ne pas viser. Formée par Kent Ross (Wildlife Generation Pro Cycling), Stanislau Bazhkou (Minsk Cycling Club) et Muhammad Rosli (Team Sapura Cycling), l'échappée du jour a été reprise à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.

Tour de Turquie Sur place et sur le dos, un drôle de spectateur fait le show sur la 3e étape IL Y A 3 HEURES

Tour de Turquie Après le réveil, la confirmation : La deuxième arrivée victorieuse de Cavendish en vidéo IL Y A UN JOUR