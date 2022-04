Cyclisme

Tour de Turquie - Quintana a essayé, Sepulveda a triomphé : Le résume de la 4e étape

TOUR DE TURQUIE - Tracée d'Izmir à Manisa, la quatrième étape promettait une explication entre grimpeurs avec une arrivée en altitude avec une arrivée en altitude (13,9 km à 7,2%). Les plus forts se sont en effet détâchés rapidement mais alors qu'ils se neutralisaient, Eduardo Sepulveda a lancé l'attaque décisive à 4,5 km du but. Nairo Quintana a été piégé et l'Argentin est le nouveau leader.

00:02:08, il y a 42 minutes