Cyclisme

TOUR DE VENDÉE - Coquard plus fort que Démare sur le Tour de Vendée : revivez l'arrivée en vidéo

TOUR DE VENDÉE - Alors qu'une arrivée au sprint semblait promise à Arnaud Démare (Groupam-FDJ), c'est bel et bien Bryan Coquard (Cofidis) qui s'est montré le plus costaud dans l'emballage final pour s'imposer devant son compatriote à La Roche-sur-Yon et remporter la 50ème édition du Tour de Vendée. Revivez le sprint en vidéo.

00:01:11, il y a 31 minutes