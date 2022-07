Il n'y avait que lui pour réussir à détourner, un peu, l'attention du Tour de France . Julian Alaphilippe fait sa "vraie" rentrée samedi sur le Tour de Wallonie et il a rencontré la presse franco-belge ce vendredi pour dire son bonheur de retrouver la compétition. Lui, le trublion ne s'amuse jamais autant que quand il peut faire péter un peloton. L'entraînement n'a jamais été une corvée mais il ne remplace pas le frisson de la course. Clin d'œil du destin, c'est au Mur de Huy que s'achèvera la première étape samedi.

N'imaginez pas un Julian Alaphilippe déprimé devant les images d'un Tour de France qu'il a manqué et à qui il a manqué. Le coureur a aimé "regarder les copains" et ne regrette rien, dit-il dans un sourire, face à l'apparente difficulté de la course. Bien pris entre ses stages et "[sa] vie de papa", "Alaf'" n'a pas pris le temps de s'ennuyer. Pas vraiment le genre du bonhomme même si ce dernier a pris soin de ne pas trop en faire à l'entraînement. "J'ai misé sur la récupération, avoue-t-il. J'ai essayé de rester tranquille le plus possible pour garder la fraîcheur. J'ai envie de finir la saison mieux qu'elle a commencé pour moi, ça me tient à cœur."

La chute à Liège ? J'essaye de mettre tout ça derrière moi

A vrai dire, faire "pire" que la première partie de saison sera pour le moins difficile : une chute aux Strade Bianche, un Milan-Sanremo manqué pour cause de maladie, un succès aux Pays basque quand même, avant ce gadin aux conséquences qui auraient pu être plus définitives encore, à Liège. Le tout en même pas deux mois. "Je n'ai pas de pensée négative, j'essaye de mettre tout ça derrière moi. J'espère juste qu'il n'y aura pas de chute", souffle-t-il après avoir qualifié ce moment "d'enchaînement de merde".

Le retour de Julian Alaphilippe à la compétition est évidemment une bonne nouvelle pour lui et son équipe. Ça l'est aussi pour le cyclisme. Car l'homme à la moustache ne compte pas changer son caractère de D'Artagnan du peloton : "Je suis motivé, content de retrouver la compétition. [..] Je suis quelqu'un qui aime la course, qui a besoin d'attaquer. Je ne vais dire le contraire, j'ai hâte de regagner une course. Si ça peut se faire rapidement…"

Après le Tour de Wallonie, son programme affiche la Clasica San Sebastian puis le Tour de l'Ain avant la Vuelta, les championnats du monde et le Tour de Lombardie en toute fin de saison. Du costaud à la hauteur du bonhomme qui veut gagner vite donc, mais bien aussi. Pêle-mêle, il évoque "des étapes" sur la Vuelta même s'il faudra aussi y travailler pour Remco Evenepoel, les Mondiaux "qui sont dans un coin de [sa] tête" et ce n'est pas un hasard s'il mentionne lui-même la Lombardie dont il avait pris la 2e place en 2017.

Le Mur de Huy pour premier test

Mais avant tout cela, il va falloir retrouver son meilleur niveau. "Avec le maillot je suis toujours attendu et dès que ça va moins bien, c'est tout de suite catastrophique. Personnellement je sais que je n'ai pas toujours été là où je voulais être", reconnaît-il dans une saison 2022 peu généreuse en succès (un seul). "C'est bien de s'entraîner mais j'ai envie de courir, j'en ai besoin. Rien n'est comparable à la course. Je ne me mets pas de pression, j'ai envie de me faire plaisir cette semaine. Ce sera un bon test pour moi, je suis curieux", poursuit-il encore.

Julian Alaphilippe veut un test ? Il va être servi dès samedi avec une double ration du Mur de Huy dont il avait fait son jardin en 2018, 2019 et 2021 sur la Flèche Wallonne. "Ce n'est pas "mon" Mur, répond-il à une question sur cette ascension parfaite pour ses qualités. Je l'aime autant que je le déteste. Je peux très bien imaginer comment ça va faire mal." Et comme il jure un, ne pas savoir où il en est et deux, ne pas avoir travaillé spécifiquement ce genre d'efforts, "Alaf'" s'attend à une surprise samedi. L'espérant "bonne", bien sûr.

Samedi marquera le premier jour du reste de la saison de Julian Alaphilippe. Jamais depuis 2017, il ne s'était retrouvé dans la peau de ce coureur qui n'a pas le Tour de France dans les pattes et qui tire la langue à l'approche de l'automne. L'époque où il n'était pas encore champion du monde, pas encore vainqueur de Monument, pas encore porteur du maillot jaune sur le Tour. Une époque qui paraît dater d'un autre temps. Ce sont ces souvenirs qu'il veut convoquer pour faire à nouveau s'affoler son compteur de victoires. Et si, en prime, ça devait être sur les grandes courses de la fin de saison, il pourrait finalement bien garder un bon souvenir de cette année 2022.

