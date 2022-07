La délivrance pour Laporte et le cyclisme tricolore à Cahors. Sur les hauteurs de la ville du Lot, Christophe Laporte a enfin débloqué le compteur de victoire française sur cette 109e édition du Tour de France. Le Varois y a mis la manière, sorti en costaud - en deux temps - dans les derniers hectomètres d’un final tortueux, et il a rendu la confiance de sa formation, la Jumbo-Visma, qui a envoyé Wout van Aert défricher le terrain en chasse d’un trio avalé dans le dernier kilomètre.

Ad

Laporte a coupé la ligne avec une seconde d’avance sur Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), deuxième, et Alberto Dainese (DSM), troisième d'un rien devant le champion de France Florian Sénéchal (4e, Quick-Step Alpha Vinyl). A croire que les Français se sont passés le mot pour cette 19e étape. Aucun changement notable au général, Jonas Vingegaard reste en tête malgré un contre très vite avorté signé Tadej Pogacar, jamais repu de fantaisies, et encore placé dans le final (5e).

Tour de France Le sacré numéro de Laporte à Cahors : revivez son dernier kilomètre incroyable IL Y A 38 MINUTES

Laporte : "Wout m'a dit : 'C'est pour toi aujourd'hui', ça m'a porté chance"

Face au vent et aux portions dégagées, le peloton a roulé fort

Au lendemain d’un dernier acte pyrénéen au scénario kafkaïen, le peloton et ses "grosses cuisses" attendaient avec l’impatience d’un condamné devant un repas chaud l’arrivée sinueuse de Cahors. Un silence tendu a d’ailleurs escorté ses premiers kilomètres, emmené dès le km 0 au rythme des formations de sprinters. L’offensive d’un quintet royal de routiers/baroudeurs (Mohoric, Simmons, Politt, Honoré, van der Hoorn) n’a pas aidé à calmer les esprits. Cinq formations n’ont pas hésité à mettre du personnel à la planche, au risque de revenir précocement sur les fuyards, sur le point d’observer la jonction (à 125 km de la ligne) avant une relance salvatrice de Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), suivi dans son entreprise par un trio orphelin de Nils Politt (BORA – hansgrohe).

On reprend (presque) les mêmes et on recommence. Cette fois, la synergie n’a pas sauté au yeux, et Quinn Simmons (Trek – Segafredo) s’est chargé lui-même d’enterrer le quatuor dans la côte de la cité médiévale de Lauzerte (4e catégorie), seulement accompagné de Matej Mohoric (Bahrain – Victorious). L’Américain a même été le dernier à y croire, malgré une avance constamment mesurée autour de la demi-minute. Repris à 34 kilomètres du but, Simmons a passé le relais à Alexis Gougeard (B&B Hotels – KTM), qui a saisi qu’un final aussi irrégulier pouvait favoriser une arrivée en petit comité.

Pogacar tente encore et toujours : son attaque dans la 19e étape

Plus d'informations à suivre...

Tour de France La douce revanche de Thomas : "C'est sympa d'être le meilleur des autres" IL Y A UNE HEURE