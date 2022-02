Caleb Ewan (Lotto-Soudal) a tenu son rang de favori. L'Australien a remporté vendredi au sprint la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, disputée entre Saint-Raphaël et La Seyne-sur-Mer sur 176,3 km. À l'issue d'une étape sans grande difficulté, Ewan a devancé les Français Anthony Turgis (TotalEnergies) et Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic).

Pour son premier jour de course avec sa nouvelle équipe TotalEnergies, le Slovaque Peter Sagan, triple champion du monde (2015, 2016, 2017), a fini attardé. Au classement général, Ewan s'empare du maillot jaune de l'épreuve mais il ne devrait pas le conserver longtemps, les deux dernières étapes, samedi et dimanche, étant dévolues aux grimpeurs.

