Cyclisme

Tour des Alpes-Maritimes et du Var : l'arrivée de Nairo Quintana en vidéo

TOUR DES ALPES-MARITIMES ET DU VAR - Trop fort, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) a écoeuré la concurrence sur la troisième et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Le Colombien n'a eu besoin que d'une attaque dans le col de Saint Roch pour lâcher le maillot jaune, Tim Wellens, et d'une descente pour s'isoler en tête. Revivez son arrivée victorieuse en vidéo.

00:02:53, il y a 5 heures