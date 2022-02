Nairo Quintana est décidément le grand bonhomme de ce début de saison. Le Colombien du Team Arkéa Samsic a signé, déjà, ses 3e et 4e victoires de l’année au terme d’un festival dimanche lors de la 3e et ultime étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. L’étape et le général en poche, le coureur de Combita a écrasé la concurrence et repoussé son premier poursuivant, Guillaume Martin (Cofidis), à 1’22’’ sur la ligne. Suivent deux autres tricolores qui ont réglé le maillot jaune Tim Wellens (5e, Lotto-Soudal), Alexis Vuillermoz (3e, TotalEnergies) et Thibaut Pinot (4e, Groupama – FDJ).

Pinot rassure, Quintana confirme

A la vue du profil de ce troisième opus dessiné entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc, les coureurs ont sans doute esquissé un sourire. Sur un tracé court et nerveux (112,6 km), les dompteurs de cimes ont trouvé un terrain idéal pour redistribuer les rôles en vue du général. Une scène que Thibaut Pinot a délaissé la veille, repoussé à plus de six minutes de Tim Wellens. Le Franc-Comtois, revanchard, a remis le couvert dans la principale difficulté du jour, le col de Saint Roch (6,5 km à 6,4%). Parfaitement suppléé d’un Michael Storer aérien, Pinot a fait exploser l'échappée, avant de s’isoler seul en tête à 35 km du but.

Dans un peloton perdant peu à peu des unités, Nairo Quintana a patiemment attendu son heure avant de porter un coup presque fatal sur la tête du maillot jaune. D’une attaque puissante, le Colombien a sorti de sa roue Valentin Madouas (Groupama – FDJ), sous les yeux d’un Tim Wellens qui s’est contenté de rester dans le sillage de ses équipiers. Sorti quelques hectomètres plus tôt, Guillaume Martin a rapidement vu le cuissard rouge du dernier vainqueur du Tour de la Provence le dépasser. Le duo en a rejoint un autre (Alexis Vuillermoz, Michael Storer), intercalé entre l’homme de tête et un peloton désormais bien émacié.

Martin sur le podium final

Dans sa course effrénée aux secondes, Quintana a plongé sans ambages dans les lacets sinueux de la descente de Saint Roch, jusqu’à recoller à Pinot, avant de le faire exploser sur une portion en faux plat. Pas affolé mais contraint de réagir, Wellens a fait parler ses talents de descendeur pour revenir sur le groupe de poursuivants. Pinot repris et Quintana nanti d’une minute d’avance, Guillaume Martin a faussé compagnie à 11 km de la ligne au groupe seulement mené par le leader belge, le propulsant sur le podium final de l'épreuve (+ 1'49'').

Loin devant, l’homme de tête a joué les funambules, quitte à se faire peur sur certains virages masqués. Ne manquait plus qu’à grappiller quelques secondes sur le col de Nice (2,6 km à 4,8%) pour le Colombien, victorieux sur la ligne avec 1’22’’ d’avance sur Martin et 1’30’’ sur Vuillermoz. 4e à l’issue d’une belle étape, Pinot s’est rassuré et peut rêver d’une saison du renouveau. Mais si un homme a les moyens de ses ambitions, c’est bien Nairo Quintana, dont le désir profond et assumé est de remporter le Tour de France. Lui y croit dur comme fer, et on se voit mal le déjuger après un début de saison si étincelant.

