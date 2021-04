Cyclisme

Tour des Alpes : le résumé de la victoire de Simon Yates sur la 2e étape en vidéo

TOUR DES ALPES - Simon Yates (Team BikeExchange) était bien le plus fort sur la 2e étape mardi. De Nairo Quintana à Pavel Sivakov en passant par Romain Bardet, le Britannique a dominé la concurrence avec une attaque décisive dans la dernière ascension pour s'imposer et prendre la tête du classement général. Revivez les meilleurs moments de la course en vidéo.

00:05:22, il y a 34 minutes