Pello Bilbao a le goût du risque. L'Espagnol a réussi un petit numéro dans une descente ultra-technique pour remporter la 5e étape du Tour des Alpes, ce jeudi, à Pieve di Bono. Il a devancé Aleksandr Vlasov et Simon Yates. Le Britannique conforte cependant son maillot de leader, à la veille de la cinquième et dernière étape. Yates (Bikeexchange) et Vlasov (Astana) avaient pourtant basculé en tête de la dernière difficulté, à huit kilomètres de la ligne, et semblaient partis pour se disputer la victoire d'étape.

Mais c'était compter sans les qualités de descendeur du Basque (Bahrain) qui a refait son retard de manière brillante pour les rejoindre et leur souffler l'étape en remportant le mini-sprint à trois. Lâchés dans la difficile ascension de Boniprati, les autres favoris accusaient plus d'une minute de retard sur la ligne, à l'exception de Nairo Quintana, quatrième à 58 secondes. L'un des événements de la journée a été la présence en tête de Chris Froome, avec huit autres échappés, pendant une bonne partie de cette étape de 168,6 km considérée comme la plus relevée de la semaine, avec ses trois cols.

Bilbao : "Ce n'est pas le type de descente à faire tous les jours"

Le quadruple vainqueur du Tour de France, jusqu'ici très discret, et ses compagnons sont passés en tête au sommet de Passo Castrin (1.706 m) puis de Passo Campo Carlo Magno (1.682 m), avec près de deux minutes d'avance sur le peloton, avant de se faire reprendre à 18 km de l'arrivée, au pied de l'ultime ascension de Boniprati (1.163 m) avec ses 10 km de grimpette à 6,8% de moyenne.

