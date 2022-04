Cyclisme

Pello Bilbao remporte la 2e étape du Tour des Alpes, devant Romain Bardet et prend la tête du général : arrivée en vidéo

TOUR DES ALPES - La Bahrain-Victorious a tout bien fait, ce mardi, et Pello Bilbao a conclu le travail avec aisance. L'Espagnol a gagné la 2e étape, au sprint devant Romain Bardet (DSM) et Attila Valter (Groupama-FDJ), à Lana. Bilbao prend la tête du classement général à Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), lâché dans le final. Bardet est son dauphin, à 6". Voici l'arrivée de la course en vidéo.

00:02:58, il y a une heure