Lui n'a pas craqué. Vainqueur de l'étape reine en solitaire samedi à Cangas del Narcea, Ivan Sosa avait fait craquer Simon Yates et l'avait dépossédé de la tunique bleue de leader que le Britannique avait acquis au terme de la première étape. Mais le Colombien de la Movistar, double vainqueur du Tour de Burgos (2018, 2019) et du Tour de la Provence l'an dernier, n'a lui pas cédé lors de la troisième et dernière étape pour s'offrir ses deux premières victoires de la saison.

Très loin au général (18e, à 10'32''), Simon Yates s'est tout de même rattrapé de sa défaillance de la veille ce dimanche en remportant la 3e étape en solitaire, avec 37'' d'avance sur Sosa et ses autres poursuivants. Un signe que le leader de la BikeExchange-Jayco monte en puissance à l'approche du Tour d'Italie, qui s'élance vendredi prochain de Budapest et dont il sera l'un des grands favoris après sa 3e place de l'an passé.

"J'ai vécu une mauvaise journée hier (samedi, NDLR) en raison de la chaleur, expliquait le Britannique. C'était la première course que je disputais par forte chaleur depuis le début de ma saison mais j'ai très bien rebondi, les jambes tournaient bien et mes équipiers ont vraiment bien couru. Ils ont contrôlé toute l'étape et m'ont bien placé pour l'attaque finale dans la dernière ascension".

"Tout s'est déroulé selon notre stratégie et nous attendons maintenant avec impatience le Giro, qui débute dans cinq jours à peine", a commenté Yates, cité par son équipe. L'Italien Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), qui sera également sur le prochain Tour d'Italie, finit sur la deuxième marche du podium du classement général, devant le Français Nicolas Edet.

Les classements après la 3e et dernière étape :

Etape :

1. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) les 122 km en 2 h 47:08

2. Vincenzo Albanese (c), + 37''

3. Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) m.t.

Général :

1. Ivan Sosa (Movistar) 12h27'12''

2. Lorenzo Fortunato (Arkéa-Samsic), + 15''

3. Nicolas Edet (Arkéa-Samsic), + 44''

