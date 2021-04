Le leader colombien de l'équipe Arkéa-Samsic, qui a franchi seul la ligne de cette étape très accidentée, ne s'était plus imposé depuis plus d'un an et la dernière journée de Paris-Nice en mars 2020.

L'arrivée de la 2e étape samedi entre Candas et Cangas del Narcea est à nouveau en descente, une quinzaine de kilomètres après le sommet de l'alto del Acebo, la plus longue ascension de l'épreuve espagnole (près de 9 km à 7,3% de pente moyenne).

Classement de la 1re étape du Tour des Asturies courue vendredi entre Oviedo et La Pola :

1. Nairo Quintana (COL/ARK) les 184,5 km en 05 h 03:45 (moyenne: 36,44km/h)

2. Antonio Pedrero (ESP/MOV) à 26.

3. Pierre Latour (FRA/TDE) à 27.

4. Gotzon Martin Sanz (ESP/EUS) à 49.

5. Alejandro Osorio Carvajal (COL/CJR) à 49.

...

Classement général

1. Nairo Quintana (COL/ARK) 05 h 03:35.

2. Antonio Pedrero (ESP/MOV) à 30.

3. Pierre Latour (FRA/TDE) à 33.

4. Gotzon Martin Sanz (ESP/EUS) à 59.

5. Alejandro Osorio Carvajal (COL/CJR) à 59.

...

