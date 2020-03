Journée fatale pour les "monuments" du cyclisme: prévu le 5 avril, le Tour des Flandres est annulé en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé ses organisateurs quelques heures après une décision similaire concernant Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. "Flanders Classics se voit contraint d'annuler le Tour des Flandres à la date prévue", ont-ils indiqué sur leur site. "La plus grande fête populaire de Flandre ne pourra se dérouler, en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19."

Quatre des cinq monuments doivent retrouver une place

La faisabilité d'un report sera étudiée avec l'Union cycliste internationale, les représentants des coureurs et des équipes, a précisé Flanders Classics. Plus tôt dans la journée, ASO, qui organise Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, avait annoncé l'annulation des deux classiques aux dates du 12 et du 26 avril. Avec l'annulation de Milan-Sanremo, initialement programmé le 21 mars, ce sont donc quatre des cinq monuments du cyclisme qui doivent retrouver une place dans un calendrier chamboulé par la pandémie. Le Tour de Lombardie, prévu le 10 octobre, n'est pour l'instant pas menacé.

La pandémie a fait plus de 7.000 morts dans le monde et, en Europe, le nombre de malades a explosé ces derniers jours.

(Avec AFP)