CARNET NOIR - Roger Decock est décédé, à l'âge de 93 ans. Le doyen des vainqueurs du Tour des Flandres est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait remporté le monument flandrien en 1952.

Il était le plus âgé des vainqueurs du Tour des Flandres encore en vie. L'ancien cycliste belge Roger Decock, qui avait remporté le Ronde en 1952, est décédé à Aarsele (Belgique) dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille à l'agence Belga.

Cette victoire sur le monument flandrien restera la plus importante de la carrière de Decock, né le 20 avril 1927 à Izegem. Mais il avait également gagné la course par étapes Paris-Nice, en 1951, et le championnat des Flandres à Koolskamp, la même année, ou encore pris la 6e place de Paris-Roubaix en 1953.

Cycliste professionnel de 1949 à 1961, Decock avait participé à deux éditions du Tour de France, terminant 17e en 1951 et 38e en 1952, sans parvenir à gagner d'étape (2e place pour meilleur résultat). Plutôt axé sur les courses d'un jour, il avait tout de même pris part, une fois, au Tour d'Espagne et au Tour d'Italie, sans y décrocher de bouquet.

