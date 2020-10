La moto qui fait parler. Dimanche, Julian Alaphilippe a lourdement chuté sur le Tour des Flandres alors qu’il était dans le bon wagon, entraîné au sol après un contact impressionnant avec une moto de l'organisation. Victime de fractures au poignet, le champion du monde a entamé ce lundi son processus de soins, se faisant notamment opérer. Mais la polémique, elle, est toujours vive.

Dimanche, les journaux néerlandais Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad ont ainsi pu interroger le motard impliqué dans cette chute. Et comme semblaient le montrer les images, c’est bien à son insu qu’il a dû ralentir. "Je me sens coupable mais je ne pouvais rien faire d’autre", a ainsi déclaré Eddy Lissens, régulateur sur ce Ronde 2020.

"L’avance des hommes de tête avait dépassé les 20 secondes, rembobine-t-il. A ce moment-là, j’ai décidé avec la moto de Shimano de me positionner derrière le groupe. On s’est laissé défiler. Pourquoi étions-nous sur la droite de la route ? Ceux qui se posent la question n’ont jamais participé à une course de vélo. Je n’ai rien fait d’inhabituel. Ces choses-là se passent 100 fois par course. On a eu juste de la malchance."

S’il ne s’estime pas responsable, ce policier à la retraite avoue avoir été touché par les répercussions d’une telle chute. "J’ai été fort affecté par cette chute, explique-t-il encore. Les blessures d’Alaphilippe sont conséquentes et il a perdu la chance de remporter le Tour des Flandres. Cela me touche beaucoup. Après la course, j’ai été la cible des réseaux sociaux dans le monde entier. Cela m’a blessé profondément. Je me sens coupable même si je ne pouvais rien faire d’autre dans cette situation."

