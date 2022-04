Cyclisme

Tour des Flandres - Le sprint analysé par Jacky Durand : "Pogacar ne peut s’en prendre qu’à lui-même, c’est son erreur"

TOUR DES FLANDRES - C'est un Tadej Pogacar visiblement énervé qui a coupé la ligne en quatrième position, ce dimanche à Audenarde. Le prodige slovène n'a pas réussi à disputer la victoire à Mathieu van der Poel (lauréat du Ronde 2022), doublé par Valentin Madouas (3e) et Dylan van Baarle (2e), dans un final tactique. Voici le sprint vu d'hélicoptère et analysé par Jacky Durand et Philippe Gilbert.

00:01:19, il y a une heure