" Malgré tous nos efforts, c'est avec regret que nous annonçons que le Tour Down Under n'aura pas lieu en 2021 ". Les organisateurs ont tout tenté mais ils ont dû se rendre à l'évidence : la pandémie de Covid-19 ne permettra pas d'organiser une course avec les conditions de sécurité nécessaires pour tous.

Habituelle ouverture de la saison World Tour, la course à étapes australienne est une épreuve bien implantée dans le calendrier. S'il fait bien souvent la part belle aux coureurs locaux, Simon Gerrans l'a remporté 4 fois, Richie Porte 2, le Tour Down Under attire aussi des coureurs renommés. L'an dernier, Romain Bardet avait par exemple participé. "Je suis évidemment déçu mais face à ce defi, nos priorités sont la sécurité et la santé des habitants du sud de l'Australie, de notre communauté et des cyclistes", explique Stuart O'Grady, ancien professionnel et directeur de l'épreuve.