Richie Porte a remis ça. Sacré une première fois en 2017, l'Australien de 34 ans a signé son deuxième succès sur le Tour Down Under en prenant la deuxième place de la 6e et dernière étape. Il succède au palmarès au Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott), vainqueur des deux précédentes éditions de cette épreuve d'ouverture de la saison du WorldTour.

Impey, qui avait ravi pour 2 secondes la première place à Porte à l'issue de l'avant-dernière étape samedi, rétrograde à la sixième position, à 30 secondes du vainqueur australien. L'Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) et l'Allemand Simon Geschke (CCC) ont respectivement pris la deuxième et la troisième places, à 25 secondes de Porte.

Vidéo - Holmes finit en beauté, Porte s'adjuge le général : la résumé de la dernière étape 05:27

" C'est une émotion formidable "

"Remporter cette course encore une fois, c'est une émotion formidable", a réagi le vainqueur du Paris-Nice en 2013, un peu déçu néanmoins d'avoir manqué de peu un deuxième succès d'affilée dans la dernière étape. C'est le Britannique Matthew Holmes qui s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur l'Australien. "A la fin, on n'a certes pas gagné la bataille mais on a gagné la guerre", s'est félicité Porte.

Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) se classe 38e pour sa première course depuis le Tour de France qu'il avait terminé à la 15e place, se consolant avec le maillot à pois.