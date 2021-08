Cyclisme

Tour du Limousin - Nicolas Fritsch : "Arrêtons de juger Thibaut Pinot"

TOUR DU LIMOUSIN - Près de quatre mois après sa dernière course, Thibaut Pinot va remonter en selle sur le Tour du Limousin ce mardi 17 août. Notre consultant Nicolas Fritsch estime que le leader Groupama-FDJ, âgé de 31 ans, a bien fait de ne pas reprendre avec la Vuelta, et demande à ce qu'on ne juge plus du mental du coureur français.

