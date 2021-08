Qu'on nous excuse par avance, oui, le sourire de Thibaut Pinot sur la première étape du Tour du Limousin ce mardi a suffi à marquer sur nos lèvres la joie d'un bonheur retrouvé. Il a tant donné, tant partagé, tant fait vibrer que de le voir souffrir sur le vélo au point de n'y prendre aucun plaisir comme c'était le cas sur le Tour et la Vuelta 2020, ou en mai 2021, était une douleur en soi. Tout n'est pas fini pour Pinot bien sûr, mais il est enfin là où il doit être. Avant de pouvoir rêver à mieux.

"Le dos ? C'est bien"

Invité de La Chaîne L'Equipe après l'arrivée de la 1re étape du Tour du Limousin, Pinot avait toujours ce sourire qu'il tient depuis ce mardi matin. "Ça va, un peu fatigué, a-t-il répondu quand on lui a demandé comment allait le physique. Sur le vélo, ça allait. J'avais mal aux jambes, comme tout le monde. Dans le final, c'était très dur. Une journée très satisfaisante." "Le dos ? C'est bien", a-t-il même lâché. Ce dos qui l'empêchait d'être lui-même depuis cette maudite chute sur la 1re étape du Tour 2020. Ce dos qui lui a même fait croire qu'il ne serait plus capable d'être coureur professionnel. "Je me suis dit que la douleur serait gravée à vie dans le dos", lâche le Franc-Comtois.

Ce Tour du Limousin, Pinot le découvre. Et ce n'est pas un hasard : "C'était une reprise un peu brutale mais je m'y attendais et c'était une bonne chose. Je n'ai pas choisi la course la plus facile pour reprendre, on m'avait prévenu." Loin des étapes de montagne qu'il affectionne tant, cette course possède quelques éléments qui peuvent lui en apprendre beaucoup sur sa condition et sur sa santé. Premièrement, le scénario souvent débridé. Deuxièmement, des routes difficiles où il faut emmener du braquet. Troisièmement, un bitume qui rend mal et des routes mauvaises par endroit. Un test grandeur nature pour son dos.

"Quand il y a des étapes de montagne sur le Giro ou le Tour, ça me manque"

Et pour que ce test soit significatif, Pinot doit forcer sa nature, courir devant, faire la course. Ce qu'il a fait ce mardi. On l'a même vu emprunter les bas-côtés à deux reprises pour se replacer dans les premières positions. Un signe positif puisqu'un Pinot pas en confiance avec son dos n'aurait pas tenté pareille expérience. "C'était important de rester dans la course, de me faire violence, d'aller frotter et de reprendre des repères dans le peloton. Je me suis forcé à rester devant même si parfois j'avais envie de souffler à l'arrière", reconnaît-il.

En mai et juin, Pinot doutait. Il était loin du peloton, loin de la compétition, loin de ce qu'il aime tant. Et les choses se sont débloquées en juillet. Capable enfin de faire des grosses sorties d'entraînement, d'enchaîner les longs cols en montagne et même de faire son meilleur temps au Ballon d'Alsace, il sentait que l'issue était proche. Et le 30 juillet, il a annoncé un programme de retour, ravivant la flamme chez ses fans. "J'ai appris que le vélo me manquait, que la compétition aussi", analyse-t-il. Et maintenant ? 33e de la première étape après avoir été actif, Pinot doit emmagasiner des kilomètres. Condition sine qua non pour se retrouver. Et pour retourner là où il se sent le mieux : "Quand il y a des étapes de montagne sur le Giro ou le Tour, ça me manque, c'est ce qui me fait dire que je n'ai pas fait le tour de la question". On est heureux de l'entendre.

C'est l'heure de la reprise pour Pinot : "Arrêtons de juger Thibaut"

