Victoire française sur le Tour du Luxembourg. Le sprinter de Cofidis, Christophe Laporte, a remporté mercredi le prologue de l'épreuve. "Je me suis senti bien dans la bosse (placée en fin de parcours, Ndlr), je suis bien monté et je suis vraiment content de gagner aujourd'hui", s'est réjoui le coureur de l'équipe Cofidis au micro de RTL Luxembourg. Au classement, Laporte précède l'Allemand Marcel Meisen (Corendon) de 16 centièmes de seconde et le Belge Piet Allegaert (Sport Vlaanderen) de 63 centièmes.

Jeudi, le deuxième épisode de cette épreuve de cinq étapes conduira le peloton de Luxembourg à Hautcharage (sud-ouest), sur une distance de 191,3 km.

En 2018, c'est le coureur italien Andrea Pasqualon qui avait remporté la victoire finale.

Ces dernières années, Greg Van Avermaet (2017), Jakob Fuglsang (2012) et Fränk Schleck (2009) se sont notamment adjugé le Tour du Luxembourg.