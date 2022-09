Cyclisme

Vidéo - Tour of Luxembourg / Valentin Madouas : "Vraiment une magnifique journée"

TOUR DU LUXEMBOURG - Il ne pouvait pas rêver meilleure entrée en matière. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté la première étape du Tour du Luxembourg, ce mardi, grâce à une attaque placée à deux kilomètres de l'arrivée. Le Français ne cachait pas sa satisfaction face au micro. Il n'a pas non plus fait mystère de son intention de garder le maillot jaune aussi longtemps que possible.

00:01:12, il y a 35 minutes