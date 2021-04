Cyclisme

Tour du Pays Basque - Le résumé vidéo de la deuxième étape remportée par Aranburu

TOUR DU PAYS BASQUE - On s'ennuie rarement sur la course par étapes basque et cette deuxième étape en a été la preuve. Tadej Pogacar et David Gaudu ont attaqué alors que Richard Carapaz a chuté... en montée. Alex Aranburu lui est un as de la descente et il l'a prouvé pour aller chercher son premier succès chez Astana. Le résumé de l'étape en vidéo.

00:05:19, il y a 41 minutes