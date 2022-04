Julian Alaphilippe pensait bien refaire le coup de veille mais, cette fois, le champion du monde est tombé sur plus fort que lui en la personne de Pello Bilbao, vainqueur de la 3e étape du Tour du Pays Basque, à Amurrio. L’Espagnol de la Bahrain-Victorious a réglé au sprint le groupe des favoris qui s’était extirpé dans l’ultime ascension. Il a devancé Alaphilippe et Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) pour s’offrir sa première victoire de la saison et, grâce aux bonifications, fait une belle opération au général, toujours dominé par Priomz Roglic (Jumbo-Visma).

Le coup était presque parfait. A 50 mètres près, la Quick-Step Alpha Vinyl et Julian Alaphilippe aurait glané une seconde victoire d’étape en deux jours, avec un scénario parfaitement identique. Du moins dans le final. Car avant un dernier kilomètre où la victoire s’est jouée au sprint, les 181,7 kilomètres tracés entre Laudio et Amurrio ont réservé un superbe spectacle, magnifié par la première véritable lutte de la semaine entre les favoris. Le double enchaînement d’Opellora (1,1km à 13%) et d’Ozeka (3,6km à 7,3%, max 17%) offrait un terrain propice aux attaques et les INEOS Grenadiers l’avaient parfaitement compris.

INEOS Grenadiers avait tout dynamité

Ce sont eux qui ont travaillé derrière l’échappée du jour, sortie après 30 km de course. Ce sont eux qui ont monté à vive allure le premier passage sur les deux ascensions, pour écrémer le peloton. Et lorsque personne n’a voulu prendre leur relais, quitte à laisser l’ultime rescapé de l’échappée, Cristian Rodriguez (TotalEnergies), compter plus de 4 minutes d’avance, ce sont encore eux - et toujours Geraint Thomas - qui ont assumé leurs ambitions du jour. Jusqu’à l’attaque attendue d’Adam Yates dans l’ultime ascension du jour. Très fort, le Britannique a multiplié les attaques dans Ozeka, imité par son équipier et co-leader Daniel Felipe Martinez, réduisant le groupe des favoris à une quinzaine d’unités.

Il a même distancé un temps Primoz Roglic et Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), qui a toutefois semblé préféré monter à son tempo. Car, ensuite, le Belge s’est montré très actif dans le final, suivant toutes les offensives, accélérant même de son propre chef à trois reprises. Mais la Jumbo-Visma est toujours allée le chercher. Le médaillé de bronze des Mondiaux du contre-la-montre a donc fini par logiquement se mettre à la planche pour Alaphilippe, qui faisait office de favori en cas d’arrivée de petit comité. Comme cela avait été le cas sur la 2e étape à Viana, Evenepoel a pris les commandes du peloton à 1,5km de l’arrivée avec Alaphilippe dans la roue, emmenant le groupe à très vive allure et empêchant tout coureur de remonter ou d’attaquer. Un scénario idéal.

Pourtant, Evenepoel avait parfaitement lancé Alaphilippe..

Déposé à 150m de la ligne, le champion du monde n’avait plus qu’à sprinter mais le Français a coincé sur le faux-plat qui menait à l’arrivée. Calé dans sa roue, Pello Bilbao a attendu le dernier moment pour déboîter et priver le Tricolore d’une seconde victoire en deux jours. Le Basque s’offre ainsi sa première victoire de la saison, sa 12e en carrière mais sa première sur son tour régional, lui le natif de Guernica. Il en profite également pour se replacer à la 5e place du général, à 19’’ d’un Roglic toujours leader mais que l’on n’a pas senti très à l’aise ce mercredi.