Cyclisme

Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl), 3e du CLM inaugural du Tour du Pays basque : son arrivée et sa réaction en vidéo

TOUR DU PAYS BASQUE - Performance seulement correcte de Rémi Cavagna, à en croire son interview d'après-course. Et pourtant... le champion de France 2020 du contre-la-montre a pris le meilleur temps, lundi à Hondarribia, à l'arrivée du CLM inaugural de l'épreuve (7,51km). Puis il n'a été battu que par deux coureurs : Primoz Roglic (1er) et Remco Evenepoel (2e). Son finish et sa réaction, en vidéo.

00:01:45, il y a 3 heures