Le 61e Tour du Pays Basque de l'histoire sera l'occasion de voir le champion du monde français aux prises Primoz Roglic : Julian Alaphilippe a comme prévu fait l'impasse sur le Tour des Flandres qui s'est tenu dimanche pour assurer sa présence à l'Itzulia et arriver en jambes sur les classiques Ardennaises.

Son équipier belge Remco Evenepoel, vainqueur du Tour d'Algarve et deuxième du Tour de Valence en février, revient lui aussi sur la péninsule ibérique pour tenter de remporter une deuxième course à étapes depuis le début de l'année, à seulement 22 ans.

Le grimpeur français David Gaudu, qui avait lourdement chuté sur la deuxième étape de Paris-Nice, va reprendre sa saison sur le Tour du Pays Basque. Il avait terminé 5e du général l'an passé, et avait raflé la dernière étape devant Roglic, avec l'assentiment du Slovène.

Après un contre-la-montre individuel de 7,5 kilomètres autour de Fontarrabie en guise de mise en bouche, le peloton prendra la direction de la Navarre, avec notamment la montée vers Lizarraga (2e catégorie, 9,6 km à 5,4%). Les étapes parsemées de cols de 2e et 3e catégories s'enchaîneront jusqu'à la dernière, entre Eibar et le sommet d'Arrate, samedi 9 avril : une ultime journée qui promet d'être spectaculaire, avec sept cols, dont trois de 1re catégorie : Azurki, Krabelin et la montée finale le monastère d'Arrate, à Usartza.

Les étapes du Tour du Pays Basque (4-9 avril)

1re étape, lundi 4 avril: Fontarrabie - Fontarrabie (contre-la-montre individuel), 7,5 km

2e étape, mardi 5 avril: Leitza - Viana, 207,6 km

3e étape, mercredi 6 avril: Laudio - Amurrio, 181,7 km

4e étape, jeudi 7 avril: Vitoria-Gasteiz - Zamudio, 185,6 km

5e étape, vendredi 8 avril: Zamudio - Mallabia, 163,8 km

6e étape, samedi 9 avril: Eibar - Arrate, 135,7 km

Les équipes participantes

Jumbo-Visma (Roglic, Kuss, Vingegaard)

Bahrain Victorious (Bilbao, Mäder)

UAE Team Emirates (Bennett, Majka, McNulty, Soler)

Astana (Henoa, Conti, Nibali)

Quick-Step (Alaphilippe, Evenepoel, Vansevenant)

Movistar (Mas, G. Izagirre, Oliveira)

Ineos Grenadiers (Yates, Thomas, Fraile, Rodriguez)

Cofidis (I. Izagirre, Geschko, Herrada)

Bora - Hansgrohe (Buchmann, Kämna, Vlasov)

Team Bikeexchange (Craddock)

TotalEnergies (Latour, Vuillermoz)

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux (Hirt, Hermans)

Team DSM (Tusveld, Combaud)

Caja Rural - Seguros (Nieve, Lastra)

AG2R Citroën (Vendrame, Paret-Peintre)

Israel - Premier Tech (Woods, Clarke)

Groupama - FDJ (Ladagnous, Gaudu)

Burgos-BH (Navarro, Madrazo)

Trek - Segafredo (Gallopin, Brambilla)

Euskaltel Euskadi (Iturria, Bizkarra)

Kern Pharma (Parra, Carretero)

EF Education (Kudus, Guerreiro)

Lotto Soudal (Van Gils, Cras)

