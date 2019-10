Et Egan Bernal gagne encore. Le Colombien, vainqueur du Tour de France cet été, a remporté jeudi le Gran Piemonte, une épreuve courue sur 183 kilomètres dans la région du Piémont, dans le nord de l'Italie. Après un gros travail de ses équipiers du Team Ineos, Bernal s'est détaché à deux kilomètres de l'arrivée, placée en haut de la montée vers le Sanctuaire d'Oropa, où Marco Pantani avait décroché une grande victoire lors du Giro 1999.

La Colombie et Ineos réussissent un doublé puisque la deuxième place est revenue à Ivan Sosa, à six secondes de son leader. Le Français Nans Peters (AG2R La Mondiale) a pris la 3e place à huit secondes de Bernal. "C'est super de pouvoir enfin gagner en Italie et de remporter enfin une course d'un jour. Quand il m'a accompagné dans la montée, Ivan Sosa a montré qu'il était probablement le plus fort aujourd'hui. On a fait de l'excellent travail", a déclaré le vainqueur du Tour de France.

Classement: