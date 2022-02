Journée parfaite pour Jhonatan Restrepo (Drone Hopper). Le Colombien a remporté la 2e étape du Tour du Rwanda, mardi à Rubavu, et a endossé le maillot de leader de l'épreuve. Restrepo a réglé au sprint le néo-pro français Axel Laurance (20 ans) dans un groupe de sept coureurs comprenant également son équipier érythréen Natnael Tesfatsion, le vainqueur de l'édition 2020. Le Colombien (27 ans) est un habitué de la course dont il a gagné quatre étapes en 2020 et une l'an passé.

Le Français Alexandre Geniez, vainqueur dimanche du prologue, a terminé à près de quatre minutes, avec son compatriote Pierre Rolland. Cette étape comportait cinq ascensions et un passage à 2498 mètres d'altitude avant une descente finale d'une vingtaine de kilomètres pour rejoindre Rubavu (nord-ouest) en face de Goma (Répubique démoncratique du Congo). Mercredi, la troisième étape, longue de 124 kilomètres entre Kigali et Gicumbi, dans le nord du pays, se termine par une arrivée en côte.

Classement de la 2e étape

1. Jhonatan Restrepo (COL/Drone Hopper), les 155 km en 3 h 54:10.

2. Axel Laurance (FRA/BBH) m.t.

3. Angel Madrazo (ESP/BUR) m.t.

4. Natnael Tesfatsion (ERY/DRO) m.t.

...

Classement général

1. Jhonatan Restrepo (COL/Drone Hopper) 7 h 27:22.

2. Axel Laurance (FRA/BBH) à 03.

3. Angel Madrazo (ESP/BUR) 13.

4. Natnael Tesfatsion (ERY/DRO) 13.

...

