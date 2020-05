Mathieu van der Poel et Greg Van Avermaet sur la 2e étape du Zwift Tour for All

ZWIFT TOUR FOR ALL - Après Innsbruck, c'est à Richmond que les cyclistes se sont défiés et ce sont Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Liv) et Michael Gogl (NTT Pro Cycling) qui se sont imposés sur un parcours difficile. Le Team Tibco - Silicon Valley Bank mène le classement général chez les femmes, Alpecin-Fix en fait de même chez les hommes.

Il fallait savoir doser ses efforts pour l'emporter sur la deuxième étape du Zwift "Tour for All". Le parcours de Richmond, et ses deux bosses très difficiles dans le final, ne pardonnait pas la moindre faute tactique. Michael Gogl (NTT Pro Cycling) a parfaitement manoeuvré pour déposer Michael Valgren dans les 500 derniers mètres. Ashleigh Moolman-Pasio a elle profité de la supériorité numérique de la CCC-Liv pour l'emporter.

La course masculine a été plus animée que son homologue féminine. A 19 kilomètres de l'arrivée, l'un des favoris du jour, Mathieu van der Poel, se découvrait en attaquant. Le Néerlandais allait être rejoint par Van Avermaet, Schultz, Gogl et Zukowski dans un premier temps puis par Valgren et Craddock dans un second. La seconde offensive de van der Poel à neuf kilomètres de la ligne n'a pas été plus décisive mais elle a fait mal aux jambes de ses adversaires.

L'attaque décisive a bien failli être celle de Michael Valgren. Le Danois, vainqueur de l'Amstel Gold Race 2018, s'est détaché à l'orée des cinq derniers kilomètres et a compté jusqu'à 15 secondes d'avance. Malheureusement pour lui, le raidard final était fatal. Revenu de l'arrière, Michael Gogl s'est adjugé le sprint devant les deux ténors, Greg Van Avermaet et Mathieu van der Poel. "C'était ma première course sur Zwift, a expliqué l'Autrichien. J'ai été impressionné par la difficulté pendant les 10 premières minutes. Avec Michael Valgren à l'avant avec moi, la tactique était bonne. Il a tout donné et j'ai pu me réserver pour le sprint."

Au classement général par équipes, NTT Pro Cycling prend la tête (137 points) devant Alpecin-Fenix (132) et EF Pro Cycling (129).

Le beau coup de CCC-Liv

Chez les femmes, c'est Kristen Faulkner qui s'est mise en valeur. Pour la première fois depuis le départ de ce Zwift Tour For All, lundi, une coureuse a passé de longues minutes seule en tête.L'Américaine a attaqué à 19 kilomètres de l'arrivée et n'a été reprise que neuf bornes plus tard, un peu avant le début du dernier tour. Une ultime boucle très calme avant le dernier kilomètre.

C'est par l'arrière que l'écrémage s'est fait puisqu'elles étaient neuf à entamer le dernier tour ensemble et plus que six pour jouer la victoire à deux kilomètre du but après que Majerus, Pratt et Tacey ont craqué. En supériorité numérique, la CCC-Liv de Marianne Vos, vainqueure de la première étape, a pu lancer Ashleigh Moolman-Pasio à l'avant à 600 mètres de la ligne. La double championne d'Afrique du Sud en 2020 n'a plus jamais été revue. "Je dois l'admettre, je suis chanceuse d'avoir un peu d'expérience sur Zwift, a reconnu la vainqueure du jour. Je savais que ça allait être un jour pour les puncheuses et j'en suis une. Je voulais rendre la course la plus difficile possible avec mes coéquipières".

Malgré ce succès et ses 133 points, la CCC-Liv ne pointe qu'au deuxième rang du classement par équipes dominé par Tibco - Silicon Valley Bank (161). Canyon-Sram occupe le 3e rang avec 118 points.

