Pas de "shifumi", cette fois. Au lendemain d’une victoire laissée à son coéquipier Rafal Majka , Tadej Pogacar a dû s’employer jusqu’au bout pour s’imposer ce dimanche à Novo mesto. Le duo de l’équipe UAE Emirates était accompagné d’un sacré client, en la personne du Slovène Matej Mohoric, que Pogacar a battu de peu au sprint, pour s’adjuger la 5e étape du Tour de Slovénie. Il remporte également le classement général de son tour national, à douze jours de la Grande Boucle.

Comme durant les cinq jours de course, Pogacar a donné l'impression de faire ce qu'il voulait, ce dimanche. Ou presque. Une côte longue de 1,3 km à 10,6% de pente moyenne, et ce malgré un replat, lui a permis d’éparpiller le peloton, à une dizaine de bornes de l’arrivée. Seul Mohoric (Bahrain-Victorious) a réussi à lui résister. Dans la descente, spécialité du vainqueur de Milan-Sanremo, c’est… encore Pogacar qui a attaqué. Mais les deux hommes n’ont pu se départager et Rafal Majka a recollé.

Une côte vertigineuse et Pogacar… n’a pas réussi à lâcher Morohic

Majka retrouve la peau de l'équipier

Le trio s’est relayé, notamment pour éviter le retour du rapide Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco, 4e à 26"). Puis Majka, 2e du classement général, a joué le rôle de pur équipier. Cela a témoigné de l’envie du double vainqueur sortant du Tour de France de parachever son sacre. Il y est parvenu malgré la belle résistance de Mohoric, qui a lancé le premier dans ce sprint en faux-plat montant. Domen Novak (Bahrain-Victorious) a terminé dans le groupe réglé par Mezgec, préservant ainsi sa troisième place au général.

Pogacar boucle ce Tour de Slovénie - sa course de reprise depuis sa 12e place à la Flèche wallonne le 20 avril - avec deux étapes dans la besace et, donc, la victoire finale. Cela ressemblait à une formalité, pour le tenant du titre, qui a opté pour un chemin bien différent de celui de Primoz Roglic, son rival annoncé pour la Grande Boucle, qui a choisi de se préparer sur le Critérium du Dauphiné… qu’il a gagné. Ils ont rendez-vous sur le Tour (1-24 juillet) pour s’expliquer.

