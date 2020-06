Alors que le cyclisme mondial attend de revenir pour de bon, le championnat de Slovénie avait conservé sa date originale. Au bout d'une course qui s'est décantée dans l'ascension finale, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est devenu champion national pour la première fois de sa carrière en devançant son rival, Tadej Pogacar (Team UAE)

Les Slovènes ont retrouvé le chemin de la compétition (bien) avant tout le monde. Prévu le 21 juin avant la pandémie de Covid-19, le championnat national s'est tenu à cette date entre Cerklje et la montée vers Ambrož pod Krvavcem dans le banlieue de la capitale, Lubjana. Primoz Rogolic (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (TEAM UAE), les deux meilleurs grimpeurs slovènes, ont bien répondu présent mais c'est le premier qui s'est imposé après avoir lâché le second dans les derniers hectomètres. Le podium a été complété par Matej Mohoric (Bahrain-McLaren).

Après sept boucles sur un parcours de 20 kilomètres plutôt facile, les coureurs ont abordé l'ultime ascension (5 kilomètres à 8% de moyenne) groupés. Rapidement, Roglic et Pogacar se sont esseulés mais pour sa première course de l'année 2020, l'aîné s'est montré le plus fort. Avec ce succès, Roglic s'assure le droit de porter le maillot de champion de Slovénie pour la première fois de son histoire, lui qui avait été sacré sur le contre-la-montre en 2016.

