TRANSFERTS - Après l'annonce du départ de Romain Bardet et l'arrivée de Greg Van Avermaet lundi, Ag2r-La Mondiale a encore bougé sur le marché des transferts. Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et Damien Touzé (Cofidis) viennent renforcer l'équipe.

L'équipe Ag2r-La Mondiale n'avait pas l'habitude d'agiter autant le marché des transferts. Les départs de Romain Bardet et Pierre Latour l'obligent à se réinventer. Vincent Lavenu n'a pas traîner puisque Greg Van Avermaet va arriver. Ce mardi, ce sont deux coureurs qu'Ag2r a annoncé pour la saison 2021 : Marc Sarreau (Groupama-FDJ) et Damien Touzé (Cofidis). Le but ? Offrir plus de succès à une équipe plus habituée à gagner régulièrement.

Professionnel depuis 2014, Marc Sarreau a peu à peu grandi au sein de la Groupama-FDJ jusqu'à devenir le second sprinteur de l'équipe derrière l'inamovible Arnaud Démare. Depuis 2015, il a acquis 12 succès, tous en France. En 2018 et 2019, il a glané cinq bouquets, soit plus du tiers des victoires d'Ag2r-La Mondiale la saison dernière. "Marc Sarreau possède déjà une belle expérience. Il gagne régulièrement depuis son passage chez les professionnels", a salué Vincent Lavenu, manager de la formation savoyarde.

A 24 ans, Damien Touzé n'a pas encore gagné chez les professionnels. Ses meilleurs résultats, il les a glanés avec une 3e place sur le championnat de France 2019 ou avec sa 7e place de l'Etoile de Béssèges cette année. Le maillot vert du Tour de l'Avenir 2018 tourne autour. "Il aspire à progresser pour se rapprocher des meilleurs", estime Lavenu.

