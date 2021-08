Il était un temps annoncé chez Ineos, Aleksandr Vlasov a finalement décidé qu'il voulait être leader et que le rôle de lieutenant de luxe pour la pléiade de coureurs de grands tours de l'équipe ne l'intéressait pas. C'est sans doute pour ça qu'il prendra la direction de Bora-Hansgrohe dès 2022 et pour trois ans après avoir passé deux saisons chez Astana, là où il a montré l'étendu de ses qualités, finissant notamment 4e du Giro cette année mais aussi 2e de Paris-Nice, toujours en 2021, et troisième du Tour de Lombardie en 2020.

Pour Bora-Hansgrohe, c'est une vrai plus-value alors que l'équipe manque d'un leader sur les grands tours depuis qu'Emanuel Buchmann n'a plus son niveau du Tour de France 2019 (4e). Depuis son éclosion au plus haut niveau, Vlasov a montré de très belles qualités en haute montagne notamment mais aussi en contre-la-montre où il se défend très bien. A 25 ans, il entre doucement dans ses meilleures années et sera l'un des coureurs à surveiller dans les prochaines années.

Arctic Race of Norway Le finish de Walsleben a fait la différence IL Y A 14 HEURES

"J'ai hâte d'être chez Bora-Hansgrohe, assure le Russe dans le communiqué de l'équipe. Je vais bien sûr me concentrer sur les grands tours. L'idée est de continuer de me développer avec Bora-Hansgrohe parce que l'idée est de gagner, un jour, l'un des trois grands tours".

Tokyo 2020 Pas de finale pour Helal HIER À 02:43