Il y aura un Français dans l'une, et peut-être la meilleure équipe du monde en 2022. Ce lundi matin, Jumbo-Visma a annoncé l'arrivée de Christophe Laporte en provenance de Cofidis et ce pour deux saisons. Le sprinter-puncheur tricolore, vainqueur à trois reprises cette saison, connaît là une belle promotion puisqu'il quitte la France et Cofidis son équipe de toujours pour une formation ambitieuse qui a sans doute une idée pour lui.

Rapide mais pas, ou plus, assez pour briller dans les sprints massifs, Laporte se distingue sur les parcours difficiles qu'il est capable de mieux encaisser que d'autres sprinters. C'est là qu'il parvient à décrocher des belles victoires. S'il n'a pas encore gagné en World Tour, à 28 ans, Laporte compte 20 succès dans sa carrière, tous acquis sous le maillot de Cofidis. Deux fois deuxième d'une étape du Tour de France, en 2018 derrière Démare à Pau et cette année derrière Mohoric à Libourne, le Varois tourne autour de la grande victoire qui lui ferait passer un cap. Nul doute qu'il espère que Jumbo-Visma l'aidera en ce sens.

"Je suis très heureux et fier de rejoindre Jumbo-Visma pour les deux prochaines saisons, se réjouit Laporte dans le communiqué de la formation néerlandaise. C'est l'une des meilleures équipes du monde et je sais que je vais pouvoir progresser jusqu'à mon meilleur niveau dans cette équipe. [...] C'est un pas important dans ma carrière et j'ai hâte de rejoindre ce projet. Les classiques flandriennes seront mon principal objectif." En plus de Christophe Laporte, Jumbo-Visma a aussi annoncé la signature pour deux ans de Tosh Van der Sande.

