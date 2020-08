TRANSFERTS - Greg Van Avermaet sera bien un coureur d'Ag2r-Citroën à compter du 1er janvier 2021. L'équipe française a officialisé ce lundi l'arrivée du coureur bege qui a paraphé un contrat de trois ans. Avec "GVA", l'équipe de Vincent Lavenu s'offre le champion olympique un titre et un coureur capable de briller sur les classiques, lui le vainqueur de Paris-Roubaix 2017

La révolution est en marche à Ag2r-Citroën. Alors que Romain Bardet ne fera plus partie de l'équipe la saison prochaine (son arrivée à Sunweb a été officialisée ce lundi), cette dernière a concrétisé son changement de stratégie, en annonçant deux arrivées, celles de Greg Van Avermaet et de Michaël Schär, tous les deux pour trois ans.

Ag2r-Citroën s'offre deux noms de choix. Van Avermaet est champion olympique en titre, vainqueur de Parais-Roubaix 2017 et arrive avec de belles ambitions : "Mon but est toujours le même : remporter des courses comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, des étapes du Tour de France ou porter le maillot jaune le plus longtemps possible." Schär, lui, a confié avoir été "séduit par le projet sportif présenté par Vincent Lavenu, un vrai passionné de cyclisme".

Vincent Lavenu, s'est lui félicité de l'arrivée de ces deux coureurs, qui auront chacun leur touche à apporter : "Greg est un grand champion, qui fait preuve d’une incroyable régularité au plus haut niveau. Son expérience, sa rigueur, sa force de travail seront importants dans notre projet de développement. (...) Michaël est un des meilleurs équipiers au monde. Il sera précieux dans la protection de nos leaders, que ce soit dans les courses par étapes ou dans les classiques."

