TRANSFERTS - Après huit ans couronnés de succès avec notamment deux podiums sur le Tour de France (2e en 2016, 3e en 2017), Romain Bardet quittera Ag2r-La Mondiale en fin de saison. Le grimpeur français de 29 ans avait besoin d'un nouveau défi, ce sera chez Sunweb où il a signé un contrat de deux ans.

Une page se tourne : après huit ans marqués notamment par deux podiums consécutifs sur le Tour de France, Romain Bardet ne portera plus les couleurs d'Ag2r-La Mondiale en 2021. La formation Sunweb a annoncé son arrivée dans le cadre d'un contrat de deux ans à compter du 1er janvier 2021. Pour le grimpeur français, qui avait besoin d'un nouveau défi, c'est un deuxième chapitre de sa carrière qui va s'ouvrir.

Formé dans le giron Ag2r-La Mondiale, au Chambéry CF, Romain Bardet était le visage de l'équipe de Vincent Lavenu depuis de nombreuses années. Passé professionnel en 2012, le natif de Brioude en était le leader unique depuis cinq ans, au moins. Révélé dès sa première participation au Tour de France en 2013, à 23 ans, Bardet y a glané ses plus beaux résultats en carrière. Il est le seul coureur français en activité à être monté deux fois sur le podium du Tour : deuxième en 2016 et troisième en 2017. Depuis 2015, il a aussi remporté trois étapes sur la Grande Boucle et ramené le maillot de meilleur grimpeur en 2019.

Une envie d'ailleurs

Malheureusement pour Bardet et Ag2r-La Mondiale, ces deux podiums auront été le sommet de leur collaboration jusqu'ici puisque d'une 6e place en 2018, Bardet est descendu à une 15e en 2019. Ce Tour raté, malgré le maillot à pois, a profondément marqué Romain Bardet qui se demandait alors s'il n'avait pas besoin d'un grand changement. Il aurait dû découvrir le Giro dans une année normale en 2020 mais c'est donc en 2021 que son goût pour la découverte sera satisfait.

Chez Sunweb, Bardet rejoint une équipe en manque d'un leader pour les Grands Tours depuis le départ de Tom Dumoulin chez Jumbo-Visma cette saison. "Je suis très heureux, a fait savoir le Français dans un communiqué. Cette opportunité vient au bon moment dans ma carrière et je suis très motivé à l'idée de travailler avec l'équipe et son noyau de jeunes prometteurs."

